La Vallée du Jourdain, région indispensable pour Israël

C’est l’une des régions les plus convoitées en Israël. La Vallée du Jourdain représente 30% de la Cisjordanie occupée. Elle s’étend sur 120 km le long du fleuve Jourdain, du lac Tibériade au nord jusqu’à la mer Morte au sud. C’est une place stratégique d’autant plus qu’elle regorge d’atouts. Elle dessine la frontière avec la Jordanie. L’annexion éviterait à Israël les frontières avec les territoires palestiniens et donc d’éviter les infiltrations. La Jordanie a signé un traité de paix en 1994, évitant toute intervention armée de ce pays.

L’eau, le nouvel or bleu

Les ressources naturelles sont très riches, notamment l’eau qui se fait de plus en plus rare. Le terrain est favorable à l’agriculture intensive pratiquée par les israéliens. Il y a également la proximité avec la mer Morte, espace unique au monde d’eau salée. Ces avantages de la Vallée du Jourdain poussent Israël à vouloir l’annexer.