L'ambassadrice des Etats-Unis quitte la réunion d'urgence à l'ONU... au moment où la Palestine commence à parler

Dialogue de sourds, images à l'appui. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a défendu Israël devant le Conseil de sécurité réuni en urgence lundi 15 mai. "Aucun pays dans cette salle n'aurait agi avec autant de retenue que ne l'a fait Israël", a-t-elle dit. Les Etats-Unis déplorent les morts mais il y a beaucoup de violence dans la région." Mais alors que son homologue palestinien Riyad Mansour commençait à prendre la parole, celle-ci a quitté la salle. Déplorant la "paralysie" du Conseil de sécurité, ce dernier a demandé "d'arrêter ce massacre contre le peuple palestinien".

Nikki Haley walking out as Palestine's envoy to the UN begins to speak pretty much summarizes the US stance towards the Palestinians. pic.twitter.com/3GJJM48ewK