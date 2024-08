Guerre Israël-Hamas : la France redemande aux ressortissants français de "ne pas se rendre en Israël et dans les Territoires palestiniens"

Le gouvernement évoque des "risques d’escalade militaire au Proche-Orient" et appelle "les Français de passage qui se trouvent en Israël et dans les Territoires palestiniens" à "la plus grande vigilance".

Le gouvernement français réitère sa recommandation aux ressortissants français de "ne pas se rendre en Israël et dans les Territoires palestiniens", en raison des "risques d’escalade militaire au Proche-Orient", selon un message publié jeudi 1er août sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

"Il demeure formellement recommandé aux ressortissants français, sauf pour des raisons impératives, de ne pas se rendre en Israël et dans les Territoires palestiniens, y compris pour des visites touristiques et familiales", écrit le ministère. Il appelle "les Français de passage qui se trouvent en Israël et dans les Territoires palestiniens" à "la plus grande vigilance" et leur demande de s’inscrire sur le Fil d'Ariane et "de se tenir à l’écart de tout rassemblement".

#Liban Situation sécuritaire Publié le 01/08/2024 Dans un contexte sécuritaire très volatile, nous attirons l'attention des ressortissants français, en particulier ceux de passage, sur le fait que des vols ... https://t.co/hmSYEweLmT — Conseils Voyageurs (@ConseilsVoyages) August 1, 2024

Certaines "zones rouges", ces zones où il est "strictement déconseillé" de se rendre, ont d'ailleurs été "étendues". Il s'agit des zones aux abords de la frontière avec la bande de Gaza et à la frontière avec le Liban, définies comme "des zones d’opérations militaires par l’armée israélienne", selon le ministère. "Aucun déplacement, quel qu’en soit le motif", n'est autorisé dans ces zones.