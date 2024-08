Direct Mort d'Ismaïl Haniyeh : les funérailles du chef du Hamas ont commencé à Téhéran

#ISRAEL_PALESTINE Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken appelle "toutes les parties" au Moyen-Orient à la désescalade et à parvenir "urgemment" à un cessez-le-feu à Gaza, sur fond de craintes d'un embrasement après la mort du chef du Hamas, tué à Téhéran dans une frappe imputée à Israël. "En ce qui concerne le Moyen-Orient, la région est actuellement sur la voie de la multiplication des conflits, de la violence, de la souffrance et de l'insécurité. Il est essentiel de rompre ce cycle, et cela commence par un cessez-le-feu sur lequel nous travaillons", a déclaré le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse en Mongolie. Il a ajouté que cela supposait "d'abord que toutes les parties" s'abstiennent "de toute mesure contribuant à une escalade".