Guerre Israël-Hamas : "Il y a une invisibilisation d'un certain nombre de réalités humaines", affirme une spécialiste du Moyen-Orient

Myriam Benraad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, est l'invitée du 19/20 info, mercredi 7 février. Elle alerte, entre autres, sur la situation à Gaza.

Quatre mois après les attaques du Hamas en Israël, un hommage a été rendu aux victimes françaises, mercredi 7 février. "Ça s'est produit en Israël, ce qui n'avait jamais été vu", explique Myriam Benraad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, invitée du 19/20 info. Pour elle, le fait que des civils aient été attaqués a rendu cela "encore plus choquant", et l'opinion se polarise énormément sur ce conflit. "Je pense qu'il y a une invisibilisation d'un certain nombre de réalités humaines derrière cette guerre", argumente-t-elle.

La campagne militaire israélienne critiquée

Myriam Benraad appelle à être "aussi critique" vis-à-vis du gouvernement israélien. "On nous a répété au fil des semaines que l'objectif principal, la priorité, c'était la libération des otages et au fur et à mesure, on a vu en réalité la destruction de l'enclave de Gaza", déplore-t-elle. La spécialiste du Moyen-Orient se dit critique de la campagne militaire israélienne. "Ce n'est pas en détruisant tout Gaza qu'on vient à bout d'un mouvement", conclut-elle.