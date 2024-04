Guerre Israël-Hamas : aux Etats-Unis, Google licencie 28 employés pour avoir dénoncé un contrat de l'entreprise avec l'Etat hébreu

Les salariés en question s'opposaient à une collaboration visant à fournir au gouvernement et à l’armée israéliens des services de stockage et d’intelligence artificielle.

Un sit-in qui se termine par la porte. Le géant de la tech Google a licencié 28 de ses employés mercredi 17 avril pour avoir participé à des manifestations dans deux de ses bureaux cette semaine, à New York et en Californie, selon une note interne obtenue par plusieurs médias américains, dont CNBC et The Verge, et diffusée par ce dernier site.

Les employés licenciés protestaient contre l'implication de Google dans le projet Nimbus, un contrat de stockage en ligne et d'intelligence artificielle entre Google, Amazon et le gouvernement israélien, pour un montant de 1,2 milliard de dollars. La collaboration avec Israël, qui poursuit son offensive meurtrière dans la bande de Gaza, pose un souci moral selon ces employés. Certains d’entre eux ont occupé le bureau du PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, réclamant l'arrêt du projet et "la fin des profits liés au génocide". Ils ont finalement été expulsés de force par les forces de l’ordre.

Des employés de Google réclament l'arrêt des contrats avec Israël, qu'ils accusent de "génocide" dans la bande de Gaza. (NO TECH FOR APARTHEID)

Dans un mail envoyé mercredi à tous les employés, Chris Rackow, responsable de la sécurité mondiale de Google, a déclaré qu'"un comportement comme celui-ci n'a pas sa place sur notre lieu de travail et nous ne le tolérerons pas". Dans une réponse publiée sur sa page Medium, le collectif No Tech for Apartheid, qui demande la fin des contrats avec Israël, a dénoncé "une campagne de vengeance de masse" opérée par Google contre ses salariés protestataires.