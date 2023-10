Guerre entre le Hamas et Israël : une offensive imminente à Gaza ?

Durée de la vidéo : 1 min

L’ultimatum donné aux Gazaouis de rejoindre le sud de la bande de Gaza est expiré. Des mouvements très importants de chars ont été observés tout au long de la journée du samedi 14 octobre. La grande offensive terrestre de Tsahal est en route.

Au milieu de ce cratère de débris, les Palestiniens continuent de chercher leurs victimes sous les décombres. En réponse aux attaques du Hamas le week-end dernier, les frappes israéliennes s’intensifient : des signes annonciateurs d’une intervention imminente. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s’est rendu sur le front pour prévenir ses soldats.

Des civils palestiniens désemparés

Face aux attaques de Tsahal et alors que les bombes continuent de pleuvoir sur la bande de Gaza, des milliers de civils palestiniens fuient vers le sud mais la porte vers l’Égypte est fermée. "On veut partir mais on ne peut pas", s’exclame un habitant de Gaza. "On est confronté à la mort et aux bombardements, on ne sait plus quoi faire". Israël a exigé l’évacuation du nord du territoire et Tsahal a annoncé avoir retrouvé des corps d’otages israéliens enlevés par le Hamas. Des milliers de militaires israéliens sont postés à la frontière avec Gaza dans l’attente d’un feu vert pour une offensive terrestre massive.