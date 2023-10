Guerre entre le Hamas et Israël : les réservistes israéliens se réengagent

Durée de la vidéo : 2 min

360 000 réservistes israéliens ont été rappelés en une semaine par l’État dans la préparation de son offensive majeure dans la bande de Gaza. Il faut remonter à 50 ans pour voir une opération d’une telle ampleur.

Les vêtements militaires, il les a déjà. Ofir Zerahia, réserviste vivant à Tel-Aviv, prépare son paquetage car il vient d’être rappelé pour rejoindre son unité de tankiste. Il fait partie des 360 000 réservistes mobilisés, il est rentré en urgence de vacances en Europe. "Quand j’ai vu les nouvelles, ça m’a brisé le cœur", a-t-il réagi. "Je me suis dit qu’il fallait absolument que je rentre en Israël au plus vite". Une jeune femme de 23 ans vient aussi de recevoir l’ordre de rejoindre son unité de réserve. Elle se dit prête pour les combats à venir. "J’ai attendu longtemps quand j’étais plus jeune de rentrer dans l’armée. On est tous comme ça ici, peu importe que ça soit terrifiant, on veut juste servir notre pays et protéger nos maisons."

Des entaînements annuels

Depuis une semaine, des milliers de réservistes rejoignent ainsi leurs unités. Longue file de voitures garées le long des bases militaires. En Israël, ces hommes et ces femmes ont des sessions d’entraînement tous les ans pour être prêts au combat. L’immense majorité des réservistes est âgée de 23 à 35 ans.