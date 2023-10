Guerre entre le Hamas et Israël : un rescapé français de la rave party témoigne

Durée de la vidéo : 2 min

Haïm Yassef Brakha se trouvait à la rave party attaquée par le Hamas, samedi 7 octobre. Douze jours après le drame, il témoigne de l’horreur.

Ce sont des images et des sons qui le hantent. Le festival de musique auquel il assistait a été pris d'assaut par le Hamas. Depuis 12 jours, un Français revit le film de ce matin maudit. L’enfer a commencé par une pluie de roquettes. "On se cache vraiment tous en dessous des voitures. C’est là qu’on entend une mitraillette. Les balles passent au-dessus de nos têtes ", se souvient Haïm Yassef Brakha. Les terroristes du Hamas kidnappent ceux qui ne parviennent pas à s’enfuir et tuent au moins 260 jeunes.

"On voyait des jeunes mourir"

Certains tentent de s’échapper en roulant, mais les terroristes visent les pare-brise. Haïm Yassef, 23 ans, se réfugie où il peut. "On s’est cachés dans des arbres. On s’est cachés en dessous des troncs, par terre. (…) À peu près tous les quarts d’heure, 20 minutes, on recevait des tirs de notre côté et on voyait des jeunes mourir", raconte le rescapé. Il évoque ce moment suffocant où il réalise que les policiers israéliens ne pourront pas l’aider. Il témoigne : "On comprend que les deux policiers sont morts et la voiture de police, il y a le Hamas dedans". Le cauchemar va durer de 6h30 du matin à 18 heures.