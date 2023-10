Italie : le casse-tête de la vente de billets pour visiter les monuments

Durée de la vidéo : 3 min

Les réservations en ligne pour visiter des monuments italiens sont souvent impossibles. Certaines agences réservent des créneaux un mois à l'avance.

À Rome (Italie), le Colisée, l'un des monuments les plus visités au monde, attire plusieurs millions de touristes par an. Chaque jour, près de 25 000 visiteurs s'y pressent. Mais obtenir un ticket d'entrée relève de l'exploit depuis quelques mois. La seule solution est de faire la queue pendant plusieurs heures, sans garantie de pouvoir entrer. Sur le site officiel du Colisée, la réservation d'une place est de 18 euros. Toutefois, il est complet pour le mois et les créneaux restants s'évaporent en quelques secondes.

Des bots achètent des billets en masse

Pour y accéder, il est possible d'acheter des places auprès d'opérateurs du tourisme numérique, qui proposent des services supplémentaires. Mais les prix fluctuent et peuvent être cinq fois plus cher que le tarif initial. Des bots, programmes informatiques, achètent en masse des places, dès l'ouverture de la billetterie au public. Ils les revendent ensuite au compte-goutte, à des prix exorbitants.