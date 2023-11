Guerre entre le Hamas et Israël : un médecin franco-palestinien bloqué à Gaza

Durée de la vidéo : 1 min

Un médecin franco-palestinien du Val-d'Oise est bloqué dans la bande de Gaza depuis trois semaines et le déclenchement de la guerre entre le Hamas et Israël. Sa fille multiplie les démarches auprès du Quai d'Orsay pour qu'il puisse revenir en France. - (franceinfo)

À Écouen (Val-d'Oise), pour Mona et sa famille, l'attente est de plus en plus longue. Cela fait trois semaines que le père, Fadi, un médecin franco-palestinien, est bloqué dans la bande de Gaza. Il était parti début septembre pour une fête familiale. Il est impossible pour lui de revenir depuis que la guerre entre le Hamas et Israël a éclaté. Alors sa fille ne quitte pas son téléphone pour suivre les informations et pour échanger avec son père quand le réseau le permet.



Des évacuations de ressortissants étrangers ont commencé

Fadi se trouve dans le sud de la bande de Gaza. Il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité. Une situation difficile pour cet homme de 70 ans à la santé fragile. Depuis mercredi 1er novembre, des évacuations de ressortissants étrangers ont commencé au point de passage de Rafah. Mais sur les listes des personnes évacuées vers l'Égypte, il n'y a quasiment aucun Français. Mona multiplie les démarches auprès du Quai d'Orsay pour que son père puisse quitter Gaza tout prochainement et retrouver les siens dans la maison familiale.