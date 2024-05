Guerre entre le Hamas et Israël : plus de 100 000 habitants contraints de quitter l’est de Rafah

Des habitants de l’est de Rafah ont commencé à évacuer leurs quartiers, lundi 6 mai. L’armée israélienne leur recommande de se rendre plus à l’ouest de la ville.

Un nouvel exode a débuté à Rafah (Gaza), lundi 6 mai. Sur des charrettes, des enfants s’accrochent à leurs baluchons. À l’intérieur d’une maison, une mère de famille fait des paquets à la va-vite. Il s’agit de sa troisième évacuation. "On est fatigués de tout ça, on veut rentrer chez nous. On veut s’arrêter quelque part et se sentir en sécurité", affirme-t-elle, en pleurant. 100 000 personnes des quartiers est de Rafah sont appelées à évacuer.

Des tentes sur des terres agricoles

Tsahal a envoyé des tracts par avion, des SMS sur téléphone et appelé les habitant sur leurs portables. "Bien sûr que je prends cet ordre d’évacuation au sérieux. On ne plaisante pas avec ça", explique un habitant. Dans ses messages, l'armée israélienne indique une zone de repli. Des tentes ont été installées sur des terres agricoles ces dernières semaines. De son côté, L’Unicef se montre inquiète pour les enfants, encore une fois déplacés.