Guerre entre le Hamas et Israël : les premiers ressortissants français rapatriés

Jeudi 12 octobre, un vol d'Air France a décollé de Tel Aviv en Israël pour rejoindre la France. Les ressortissants français sélectionnés pour être rapatriés se disent soulagés.

Quitter Israël pour fuir la guerre… Une famille française en a fait sa priorité. Depuis huit ans, ces parents et leurs quatre enfants vivaient dans le nord du pays. Ils ont réussi à embarquer ensemble, jeudi 12 octobre. Pour la mère, "c’est un très grand soulagement d’être proche de [sa] famille". Tous n’ont pas eu cette chance. Certaines familles ont dû se séparer. Les 380 passagers du vol Air France ont été choisis par l’ambassade et le consulat. La priorité a été donnée aux personnes les plus vulnérables, comme une Française âgée de 93 ans.



Plusieurs vols prévus

Un couple de touristes est lui aussi dans l’impasse. Leur vol retour, mardi, a été annulé. Depuis, ils tentent tous les deux de contacter leur compagnie aérienne, sans succès. Malgré leurs problèmes de santé, ils restent bloqués à Tel Aviv (Israël) à leurs frais. Certains ont pu embarquer dans l’un des rares vols commerciaux entre Tel Aviv et Paris. Une famille retrouve enfin ses proches, après une attente longue et difficile. Vendredi et samedi, plusieurs vols spéciaux sont prévus pour continuer de rapatrier les ressortissants français qui le souhaitent.