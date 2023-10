Guerre entre Israël et le Hamas : les troupes israéliennes à la frontière avec Gaza

Durée de la vidéo : 2 min

Les soldats israéliens se mobilisent, avec l'appel de 360 000 réservistes. Nombreux sont déployés à la frontière avec Gaza.

Jeudi 12 octobre, les Israéliens ont installé un mur de blindés autour de la bande de Gaza. Les militaires israéliens restent nerveux. "On a une suspicion d'infiltration de terroristes, ne restez pas là", indique un soldat. Le pays a mobilisé 360 000 réservistes. Dans les stations-services, les civils organisent pour eux des buffets. "Nous avons beaucoup de force et beaucoup de confiance", témoigne un réserviste.

Pas de soldats à la frontière égyptienne

Parmi les volontaires, une femme de 25 ans qui est aussi réserviste. "Je suis combattante, mais on ne m'a pas encore appelée. Je veux rejoindre mes amis dans mon unité et j'attends mon ordre de mobilisation", explique-t-elle. Un Franco-israélien qui habite au Mexique et a fait son service militaire en Israël s'est porté volontaire. "On fait tous partie d'un peuple qui a toujours été attaqué, pourchassé", assure-t-il. Vers le sud des bulldozers blindés et des patrouilles de soldats sont présents. Aucune force israélienne à la frontière avec l'Egypte, pays avec lequel Israël est en paix.