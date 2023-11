Guerre entre le Hamas et Israël : le mouvement islamiste revendique une attaque à l'arme à feu à Jérusalem

Dans la matinée du jeudi 30 novembre, une attaque à l'arme à feu a eu lieu à Jérusalem. Elle a fait trois morts et de nombreux blessés. Le Hamas a revendiqué l'attaque, perpétrée par deux Palestiniens originaires de Jérusalem Est.

Une attaque a eu lieu à Jérusalem, dans la matinée du jeudi 30 novembre. Sur les images, on voit des civils fuir les terroristes et on entend les claquements secs d'un interminable échange de tirs. L'attaque s'est déroulée à l'ouest de Jérusalem, devant un abribus, vers 7h40. Deux Palestiniens sont sortis d'une voiture. Ils ont tiré, armés d'un fusil d'assaut M16 et d'un pistolet. Les deux assaillants ont tenté de prendre la fuite, mais ils ont été abattus par un civil et deux militaires. Trois passants ont été tués, et les blessés sont nombreux.



Une attaque alors que la trêve venait d'être prolongée

Les deux Palestiniens sont originaires de Jérusalem Est. Il s'agit de deux frères trentenaires. L'attaque a été revendiquée par le Hamas. L'organisation appelle, à l'instant, à l'escalade. Un assaut à l'arme à feu qui a eu lieu alors que la trêve entre le Hamas et Israël venait d'être prolongée in extremis. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouveaux otages du Hamas dans la bande de Gaza ont été libérés, dont deux femmes russes. D'autres otages seront libérés jeudi.