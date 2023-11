Israël : au moins trois morts dans une attaque à l'arme à feu commise à Jérusalem

Les deux assaillants sont descendus d'une voiture et ont commencé à tirer sur des passants devant un arrêt de bus, selon la police israélienne. Ils ont tous deux été "tués rapidement" par des soldats et un civil.

Trois personnes ont été tuées et 13 autres ont été blessées dans une attaque à l'arme à feu contre un arrêt de bus dans l'ouest de Jérusalem, jeudi 30 novembre. Cette attaque, menée selon la police par "deux résidents de Jérusalem-Est" occupée et annexée par Israël, survient alors que la trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza a été reconduite in extremis jeudi matin pour un septième jour. Le Magen David Adom (Mada), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a identifié l'un des trois morts comme étant "une jeune femme de 24 ans".

"Deux terroristes venus en voiture et armés l'un d'un M-16 et l'autre d'un pistolet ont ouvert le feu vers 7H40 [heure locale]" sur une station, a déclaré le directeur de la police de Jérusalem, Doron Torgeman, dans une déclaration à la presse sur les lieux de l'attentat. Les deux assaillants "ont été tués rapidement par deux soldats qui n'étaient pas en service et un civil qui leur a tiré dessus", a précisé la police dans un communiqué. Des images mises en ligne montrent deux hommes sortant d'une voiture blanche et ouvrant le feu avant d'être abattus. "Des cartouches et de nombreuses munitions ont été trouvées" lors de la fouille du véhicule, ajoute la police.

Il y a deux semaines, un soldat israélien avait été tué et cinq membres des forces de sécurité israéliennes blessés dans une attaque à un barrage séparant Jérusalem de la Cisjordanie occupée, attaque revendiquée par les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas. Les trois assaillants avaient été abattus.