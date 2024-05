Guerre entre le Hamas et Israël : la vie des évacués israéliens après les attaques du 7 octobre

Sept mois après l’attaque du 7 octobre par le Hamas, des évacués israéliens restent dans l’incertitude. Ils n’ont toujours pas pu regagner leurs logements.

Depuis l’attaque du 7 octobre dernier perpétrée par le Hamas, des évacués israéliens se retrouvent sans solution d’hébergement pérenne. Certains vivent dans des logements provisoires, faute de mieux. "On se lève tous les matins en se disant : à chaque jour suffit sa peine. On ne pense pas au lendemain", explique une mère de famille. Le centre de vacances qui l’accueille elle et sa famille surplombe la mer Morte. L’hébergement et les repas sont pris en charge par le gouvernement israélien.

Un avenir incertain

Les familles voudraient bien rentrer chez elle, mais c’est impossible. Les maisons sont encore dans un état de délabrement avancé, sept mois après l’attaque du Hamas. "Je pense qu’aucun responsable ne sait ce que nous allons devenir. Pour le moment, ma maison est toujours brûlée et je suis sans nouvelles du gouvernement", déplore la mère de famille. En outre, aucun membre de sa famille n’a pu reprendre le travail.