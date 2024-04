Guerre entre le Hamas et Israël : la difficile reconstruction des camps palestiniens

Depuis les attaques du 7 octobre, les habitations des camps palestiniens sont détruites. Les routes et le réseau électrique sont aussi endommagés.

À Nour Shams (Cisjordanie), les routes sont complètement détruites. Les commerces et les maisons sont endommagés et, par endroits, le réseau électrique ne tient plus qu'à un fil. Les camps de réfugiés palestiniens de Cisjordanie se retrouvent souvent dans cet état après une opération de l'armée israélienne. "Ils ont cassé la vitrine du magasin et ont aussi démoli les maisons (…) C'est intentionnel", affirme Amer Qazmouz, commerçant du camp palestinien de Nour Shams.

Une continuité de la "Nakba"

Selon l'armée israélienne, raser les routes est inévitable pour empêcher les engins explosifs que certains Palestiniens pourraient placer sur leur passage. Une partie des habitants du camp y voient un autre but. "Ils mènent des opérations de démolition", assure Suleiman Al-Zuhairi, habitant du camp palestinien de Nour Shams. Pour eux, la "Nakba", qui désigne l'exode forcé et la fuite de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens, se poursuit. Depuis le 7 octobre, 60 familles ont perdu leur maison dans ce camp.