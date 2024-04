Guerre entre le Hamas et Israël : l'ONU va lancer un appel aux dons de 2,8 milliards de dollars pour la population de Gaza et Cisjordanie

"Evidemment 90% est pour Gaza." L'ONU annonce qu'elle va lancer, mercredi 17 avril, un nouvel appel aux dons pour aider la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie en 2024. "Nous publions demain l'appel aux dons jusqu'à la fin de l'année. Avec la communauté humanitaire, nous appelons à 2,8 milliards de dollars pour aider 3 millions de personnes identifiées en Cisjordanie et à Gaza", a déclaré le patron du bureau humanitaire des Nations unies dans les territoires palestiniens, lors d'une conférence de presse par vidéo.

Quelques jours après l'attaque du Hamas sans précédent contre Israël du 7 octobre et le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza en représailles, l'ONU avait lancé un premier appel aux dons d'urgence de 294 millions de dollars. L'appel avait été modifié début novembre, pour être porté à 1,2 milliard de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents de 2,7 millions de personnes dans les territoires palestiniens pour la période allant jusqu'à fin 2023. En 2024, au départ, le plan humanitaire avait été chiffré à 4 milliards mais il a été réduit à 2,8 milliards compte tenu des limites à l'accès de l'aide humanitaire. "Les restrictions, les obstacles logistiques et sécuritaires et de vérifications face à ces fameux camions qui transportent l'aide alimentaire, les médicaments, les tentes, n'ont pas baissé", a affirmé mardi sur franceinfo Tamara Alrifaï, directrice des relations extérieures et de la communication de l'Unrwa.

L'armée israélienne bombarde sans relâche le territoire palestinien de Gaza depuis l'attaque du Hamas. Mardi, l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a affirmé avoir trouvé des bombes non explosées de 450 kg dans des écoles après le retrait des troupes israéliennes de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. L'ONU avait déjà déclaré, en avril, qu'il faudrait "des millions de dollars et plusieurs années pour décontaminer la bande de Gaza des munitions et engins non explosés".