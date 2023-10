Guerre entre le Hamas et Israël : aux États-Unis, des familles de disparus témoignent dans les médias

14 Américains ont été tués dans l’attaque du Hamas contre Israël et d'autres sont otages du groupe islamiste, a confirmé le président américain mardi 10 octobre.

Temps de lecture : 1 min

Quatre jours après l'attaque du Hamas contre Israël, de nombreuses familles sont toujours dans l’incertitude outre-Atlantique. Des citoyens américains se trouvent parmi les otages du Hamas, a assuré Joe Biden, le président des États-Unis, mardi 10 octobre. Ils sont pour l'essentiel des binationaux et leur nombre peut encore évoluer. Washington reste sans nouvelles de "20 ressortissants, voire davantage" a ajouté mardi Jake Sullivan, conseiller de la présidence à la sécurité nationale, en précisant que cela ne signifiait pas que toutes ces personnes étaient otages.

>> Guerre entre le Hamas et Israël : suivez les dernières informations dans notre direct

Des proches de disparus prennent la parole dans les médias américains pour tenter de les retrouver. Parmi eux, Miral Ali et David Abramoff n'ont pas de nouvelles de leur fils de 20 ans, Lahore Itsak. Il participait samedi soir à la rave party près de la frontière avec la bande de Gaza. Ils le cherchent depuis, comme ils le racontent sur CNN, depuis leur domicile israélien, entre Haïfa et Tel-Aviv : "Nous avons appelé, envoyé des SMS, des mails, publié des photos sur les réseaux sociaux et demandé à tous ceux que nous connaissons de nous aider, nous et tous les autres parents, à retrouver nos enfants", raconte la mère.

"C'est comme dans les films d'horreur les plus fous. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle chose puisse arriver." David Abramoff, père d'une personne disparue en Israël sur CNN

Ils ont aussi fourni l'ADN de leur fils et le leur pour l'identifier et se sont déplacés presque partout où c'était possible : "à l'hôpital auprès des blessés, à la morgue", détaille le père, David Abramoff. "Il n'est pas sur la liste des kidnappés, se désole-t-il. C'est dur, très très dur". Le couple possède les nationalités israélienne et américaine et espère que ses interventions dans les médias américains l'aideront à retrouver son fils.