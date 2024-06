Guerre entre Israël et le Hamas : la situation humanitaire toujours catastrophique à Gaza

À Gaza, la situation humanitaire est toujours catastrophique, après plus de huit mois de conflit entre Israël et le Hamas. Malgré les pauses militaires, l’aide a toujours du mal à être acheminée à l’intérieur du Territoire palestinien.

Entre les décombres et les bâtiments détruits, on trouve à Jabaliya, dans la bande de Gaza, quelques rares stands à ciel ouvert. Les habitants de ce camp de déplacés subissent une nouvelle fois une grave pénurie de denrées alimentaires. "On passe d’une famine à l’autre. Avant on manquait de farine, maintenant ce qu’on traverse, c’est pire que la pénurie de farine", confie un homme, un autre précisant n’avoir "ni légumes, ni fruits" mais seulement "de la nourriture en conserve".

Plus d'un million et demi d'habitants déplacés

Arrêt des importations, fermeture des usines et restrictions de l’acheminement des produits de première nécessité... Les pénuries alimentaires sévissent depuis des mois dans toute la bande de Gaza, et frappent certaines zones de l’enclave plus durement. Au total, plus d’un million et demi d’habitants ont été déplacés par les combats et les bombardements. Selon l’ONU, les trois quarts de la population se trouvent en situation d’insécurité alimentaire, avec un risque de famine à grande échelle.