Guerre entre Israël et le Hamas : "Il y a une communication en ordre dispersé", estime Hasni Abidi, directeur d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen

Durée de la vidéo : 10 min

Invité du 12/13 info, mercredi 8 novembre, Hasni Abidi, directeur d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, analyse la situation actuelle dans la bande de Gaza. - (franceinfo)

Interrogé sur les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a affirmé, mardi 7 novembre, vouloir assurer la sécurité générale des territoires palestiniens, Hasni Abidi, directeur d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, juge qu'il y a "une communication en ordre dispersé". "On a bien vu que les trois membres les plus influents du cabinet de guerre ne font pas de conférence de presse ensemble (…) Chacun communique selon ses plans et selon sa perception des choses", affirme-t-il.

"Paradigme sécuritaire"

"Pour Benjamin Netanyahou, il n'y a que le paradigme sécuritaire qui l'emporte, alors que pour d'autres, comme par exemple son ministre des Affaires stratégiques (…) il n'est pas question, c'est-à-dire que c'est un piège de vouloir assurer en quelque sorte le service après-vente, de rester, parce que c'est synonyme d'une réoccupation, avec un coût très élevé à la fois pour la population locale et aussi pour les Israéliens", analyse Hasni Abidi.