Guerre entre Israël et le Hamas : des familles d'otages reçues par Benyamin Netanyahou

Lundi 20 novembre, la rencontre avec le Premier ministre israélien était très attendue pour les familles des otages détenus par le Hamas depuis plus de six semaines.

Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées devant le siège de l'Unicef, à Tel Aviv (Israël), lundi 20 novembre. Les familles des otages détenus par le Hamas demandent des négociations plus rapides. Elles devaient ensuite rencontrer le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. "Cela fait six semaines et deux jours que nos êtres chers sont à Gaza. Nous ne savons pas ce qu'ils ressentent, s'ils sont en bonne santé ou même s'ils sont en vie", confie une femme.



Un accord de principe trouvé ?

Depuis plusieurs jours, la tension ne cesse de monter en Israël sur l'épineuse question des otages, à l'image d'un échange tendu entre les familles et les députés, lundi au Parlement. Selon le journal américain The Washington Post, un accord de principe aurait été trouvé sur la libération d'une cinquantaine de femmes et d'enfants. Israël et le Hamas n'ont toutefois pas confirmé cette information.