Guerre entre Israël et le Hamas : "Cette lâcheté qui est présente en Occident est responsable pour eux de ce qui se passe", selon Pascal André

Pascal André est infectiologue et médecin urgentiste. Il a effectué une mission de quinze jours en février à l’hôpital européen de Khan Younès dans la bande de Gaza. Il est l’invité du 19/20 info du dimanche 7 avril.

L’hôpital de Khan Younes (Gaza) est fait pour accueillir 300 personnes. Aujourd'hui, il en accueille jusqu’à 5 000. Une situation que le médecin Pascal André juge "infecte et urgente". "On a été témoins d’une abomination, d’une terreur constante, d’une population qui était enfermée dans une nasse depuis des semaines". Selon lui, la population essaye de survivre par tous les moyens. "Nous n’avons rencontré que des humains, exactement comme nous, qui étaient dans une démarche non-violente et qui avaient besoin de sécurité et de paix, exactement comme de l’autre côté du mur", relate Pascal André.

"Une seule narration depuis six mois"

Avant tout, le médecin dénonce "une seule narration depuis six mois, qui n’est pas vérifiée" dans les médias. "Nous n’avons pas vu un seul militaire, nous n’avons pas entendu un seul discours de violence ou de haine", argumente-t-il, après avoir passé plusieurs semaines dans la bande de Gza. "On vit ça depuis 75 ans, ça n’a pas commencé le 7 octobre", aurait raconté des médecins en Cisjordanie à Pascal André, réclamant un cessez-le-feu de la part des Occidentaux.

D'après les chiffres avancés par le médecin, 350 personnent sont décédés avant les attaques du Hamas, entre le 1er janvier et le 7 octobre. "Cette hypocrisie, cette peur, cette lâcheté qui est présente en Occident est responsable pour eux de ce qui se passe là-bas", tonne-t-il sur le plateau du 19/20 info.

Il ajoute qu’il entend "la souffrance du peuple israélien" suite au "drame" du 7 octobre. Pascal André rapporte enfin que le Hamas a demandé "une commission internationale d’enquête et des journalistes indépendants, ce qui est absolument refusé par Israël."