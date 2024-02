Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 10 février

La situation humanitaire, déjà dramatique, pourrait encore empirer. Plusieurs pays se sont alarmés de la volonté affichée d'Israël de lancer une offensive sur la ville de Rafah, dernier refuge pour plus de 1,3 millions de Palestiniens déplacés par le conflit, samedi 10 février. Les combats se sont également poursuivis à Khan Younès. Franceinfo récapitule les derniers développements sur le front de la guerre à Gaza.

Des frappes israéliennes à Khan Younès et Rafah

Des combats se déroulent en particulier dans l'enceinte de l'hôpital Nasser de Khan Younès, le plus grand du sud de Gaza assiégé par les chars israéliens, où se trouvent encore 300 membres du personnel, 450 blessés et 10 000 déplacés, selon le ministère. Des témoins ont signalé des tirs de chars ininterrompus durant la nuit et samedi dans l'enceinte, ainsi que des tirs de soldats embusqués et de drones. Tôt samedi, des témoins ont fait état à l'AFP de frappes dans les environs de la ville, qu'Israël a désigné comme la nouvelle cible de son opération militaire dans l'enclave palestinienne.

La communauté internationale dénonce les plans israéliens d'offensive sur Rafah

L'Allemagne a alerté d'"une catastrophe humanitaire annoncée" en cas d'offensive israélienne sur la ville de Rafah. "Israël doit se défendre contre la terreur du Hamas, mais en atténuant autant que possible les souffrances de la population civile", a souligné sur X la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, qui rappelle que cette ville du sud de la bande de Gaza abrite "1,3 million de personnes [qui] cherchent à se protéger des combats dans un espace très restreint".

L'Arabie saoudite a de son côté mis en garde contre les "répercussions extrêmement dangereuses" d'une telle offensive, et réclamé "de convoquer d'urgence le Conseil de sécurité" de l'ONU. Le Hamas a averti qu'une offensive sur Rafah pourrait faire "des dizaines de milliers de morts et de blessés".

Israël affirme avoir trouvé un tunnel du Hamas sous le siège de l'UNRWA

L'armée et les renseignements israéliens disent avoir découvert une "entrée de tunnel" près d'une école gérée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui "menait à un tunnel terroriste souterrain qui constituait un atout important pour les renseignements militaires du Hamas et passait sous le bâtiment qui sert de quartier général principal de l'UNRWA dans la bande de Gaza". L'UNRWA dément toute implication, son responsable soulignant sur X que l'équipe a quitté ce bâtiment le 12 octobre, et réclame une "enquête indépendante qui n'est actuellement pas possible étant donné que Gaza est dans une zone de guerre active".

Dix-sept rebelles houthis tués au Yémen dans des frappes américaines

Dix-sept rebelles houthis ont été tués dans des frappes américaines qui ont visé leurs positions au Yémen, a indiqué samedi un média officiel de ces insurgés. Depuis novembre, les Houthis disent viser les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, en "solidarité" avec les Palestiniens de la bande de Gaza.

Trois morts dans des frappes israéliennes en Syrie

Des frappes israéliennes ont ciblé tôt samedi les environs de la capitale syrienne Damas, tuant au moins trois personnes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Le directeur de cette ONG, basée au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie, a précisé que de nombreuses autres personnes avaient été blessées lors des frappes sur un quartier abritant des "villas de militaires et d'officiels de haut rang". Le bilan pourrait s'aggraver, a ajouté Rami Abdel Rahman, qui n'était pas en mesure de préciser si les victimes étaient des militaires ou des civils.