Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 1er novembre

Temps de lecture : 2 min

La guerre entre Israël et le Hamas en est à son 26e jour, mercredi 1er novembre. Depuis l'attaque terroriste sans précédent du mouvement islamiste le 7 octobre sur le sol israélien, l'Etat hébreu bombarde désormais sans relâche la bande de Gaza. Pour la deuxième fois en deux jours, le camp de Jabaliya a été bombardé par Israël mercredi. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Le camp de Jabaliya à nouveau bombardé

L'armée israélienne a de nouveau bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza, tuant "des dizaines" de personnes, a affirmé mercredi le ministère de la Santé du Hamas. Cette frappe a provoqué d'énormes destructions. La veille, "plus de 50" Palestiniens avaient été tués dans le bombardement de ce même camp, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne avait confirmé cette première frappe qui ciblait, selon elle, un responsable de l'attaque du 7 octobre.

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a estimé mercredi que "les frappes aériennes israéliennes" à Jabaliya "pourraient être des crimes de guerre". De son côté, la France est "profondément inquiète du très lourd bilan pour les populations civiles palestiniennes des frappes israéliennes contre le camp de Jabaliya", selon un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay a par ailleurs réitéré "son appel à une trêve humanitaire immédiate" dans la bande de Gaza.

Plus de 400 blessés palestiniens et étrangers ont quitté la bande de Gaza vers l'Egypte

Au total, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués mercredi de la bande de Gaza, selon un responsable égyptien. Il s'agit de la première opération de ce type depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Les autorités égyptiennes avaient informé mardi qu'elles ouvraient exceptionnellement le passage de Rafah pour permettre cette première opération d'évacuation.

Un "premier groupe de cinq ressortissants français" figure parmi les plus de 400 personnes évacuées mercredi du territoire palestinien de Gaza vers l'Egypte, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. "Nous poursuivons nos efforts pour que l'ensemble de nos compatriotes, de nos agents et leur famille qui le souhaitent puissent sortir de Gaza dans les meilleurs délais", ajoute le quai d'Orsay, qui précise qu'une cinquantaine de ressortissants français et leurs familles sont concernés. Les cinq Français évacués sont des humanitaires, dont quatre de Médecins sans Frontières (MSF).

Washington juge "déstabilisatrices" les violences des colons israéliens en Cisjordanie

Les Etats-Unis ont dénoncé mercredi les violences commises par des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, disant qu'elles étaient "incroyablement déstabilisatrices", et exhorté Israël à les endiguer. Ces attaques sont "contre-productives pour la sécurité à long terme d'Israël, en plus d'être, bien sûr, extrêmement préjudiciables aux Palestiniens vivant en Cisjordanie", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, à la presse.

Territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, la Cisjordanie est en proie à une intensification des violences depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Elle est le théâtre de nombreuses opérations de l'armée israélienne, d'exactions de colons israéliens contre la population palestinienne et d'attaques palestiniennes contre les colonies et les forces israéliennes. Plus de 125 Palestiniens ont été tués dans ce territoire depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.