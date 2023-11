Guerre Israël-Hamas : des blessés palestiniens et des étrangers ont pu quitter la bande de Gaza vers l'Egypte

Les autorités égyptiennes se sont engagées à permettre l'évacuation d'environ 545 binationaux et étrangers et de près de 90 blessés palestiniens.

C'est une première en 26 jours de guerre entre Israël et le Hamas. Des dizaines d'étrangers et de binationaux ont quitté la bande de Gaza vers l'Egypte, mercredi 1er novembre, en franchissant le terminal frontalier de Rafah, jusqu'ici seulement partiellement ouvert aux convois d'aide humanitaire. Les autorités égyptiennes avaient annoncé l'ouverture exceptionnelle de ce point de passage pour permettre l'évacuation de près de 90 blessés palestiniens et d'environ 545 binationaux et étrangers.

Selon un responsable palestinien au terminal, un total de 88 blessés, dont 40 enfants, des femmes et des vieillards, doivent partir via Rafah pour être soignés dans des hôpitaux égyptiens. "Les enfants et certains vieillards auront des accompagnateurs avec eux", a affirmé le responsable. Des télévisions égyptiennes ont diffusé en direct l'entrée des premières ambulances du côté égyptien.

Le Hamas dit avoir soumis à l'Egypte une liste de 4 000 blessés nécessitant des soins chirurgicaux qui ne peuvent être prodigués dans la bande de Gaza. "Nous espérons qu'ils vont pouvoir partir dans les prochains jours (...). Il faut sauver leur vie", a déclaré le ministère de la Santé du gouvernement dirigé par le mouvement islamiste.