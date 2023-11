Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne annonce la mort de neuf de ses soldats dans les combats à Gaza

Le bilan s'alourdit pour Tsahal. L'armée israélienne a publié, mercredi 1er novembre, les noms de neuf soldats tués au combat la veille à Gaza, portant à 326 le nombre de militaires israéliens morts depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Mardi, elle avait fait état de deux premiers morts dans le cadre de son offensive terrestre dans l'enclave palestinienne. Suivez notre direct.

Tsahal affirme avoir frappé 11 000 cibles à Gaza. "Depuis le début de la guerre, les Forces de défense israéliennes ont frappé plus de 11 000 cibles appartenant à des organisations terroristes dans la bande de Gaza", a déclaré l'armée israélienne, mercredi. Le Hamas ont recensé plus de 8 500 morts en moins d'un mois, dont quelque 3 500 enfants. En Israël, d'après les autorités, plus de 1 400 personnes sont mortes depuis le 7 octobre, essentiellement des civils tués le jour de l'attaque

Des dizaines de Palestiniens tués dans un camp de réfugiés. Selon le Hamas, le bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, mardi, a fait "plus de 50" morts et des centaines de blessés. L'armée israélienne a confirmé ce bombardement à Jabaliya, précisant qu'il avait visé avec succès Ibrahim Biari, présenté comme un des responsables de l'attaque du 7 octobre et qui se trouvait dans "un vaste complexe de tunnels souterrains d'où il dirigeait les opérations".

Le sort des otages incertain. Après le bombardement du camp de Jabaliya, le Qatar, impliqué dans les tentatives de résolution de la crise des otages, a condamné "un nouveau massacre" et mis en garde contre des opérations susceptibles de "saper les efforts de médiation". La branche militaire du Hamas avait assuré, mardi, qu'elle se tenait prête à libérer "un certain nombre d'étrangers dans les prochains jours".

Internet de nouveau coupé à Gaza. L'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé, mercredi, une coupure "totale" des lignes téléphoniques et d'internet dans la bande de Gaza. Les communications avaient déjà été coupées vendredi, avant une reprise progressive dimanche. L'organisation des droits humains Human Rights Watch s'était inquiété qu'une telle coupure ne serve de "couverture à des atrocités de masse" par l'armée israélienne.