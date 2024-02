Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 13 février

Bientôt une pause dans les combats ? La pression internationale s'est intensifiée, mardi 13 février, pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas incluant une nouvelle libération d'otages, après l'annonce israélienne d'une offensive prochaine sur Rafah, dernier refuge pour plus d'un million de Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza. L'Egypte, médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens, a accueilli ce mardi les directeurs des renseignements américain et israélien ainsi que le Premier ministre qatari pour des discussions sur une trêve. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

L'ONU craint un "massacre" à Rafah

Les opérations militaires israéliennes à Rafah "pourraient conduire à un massacre à Gaza", a alerté le chef des Affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, appelant Israël à ne pas "continuer à ignorer" les appels de la communauté internationale. "Plus de la moitié de la population de Gaza s'entassent à Rafah, voyant venir la mort: ils ont peu à manger, pratiquement aucun accès aux soins médicaux, nulle part où dormir, aucun endroit sûr", a-t-il commenté dans un communiqué, décrivant un "assaut incomparable en matière d'intensité, de brutalité et d'ampleur".

Des sanctions françaises contre les colons israéliens

La France "adopte des sanctions à l'encontre de colons israéliens extrémistes qui se sont rendus coupables de violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie", annonce le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, mardi 13 février. Dans le détail, "28 individus sont visés par une interdiction administrative du territoire français." Le Quai d'Orsay précise également que la France "est également favorable à l'adoption de sanctions au niveau européen à l'encontre de ces colons violents".

Deux journalistes d'Al Jazeera grièvement blessés

Deux journalistes d'Al Jazeera ont été grièvement blessés mardi par une frappe israélienne dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé la chaîne qatarie. Selon Al Jazeera, le correspondant Ismaïl Abou Omar et son caméraman ont été blessés par une frappe dans le secteur de Rafah, à la pointe sud du territoire. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.