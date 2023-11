Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 30 novembre

Une journée marquée par des libérations d'otages et une trêve toujours aussi précaire. Huit otages israéliens ont été libérés, jeudi 30 novembre par le Hamas, dont une Franco-Israélienne, Mia Schem. Mais malgré la pression du secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, la trêve n'était toujours pas prolongée en fin de journée, alors que celle-ci expire vendredi à 7 heures. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Un septième groupe d'otages libérés, dont une Française

Deux jeunes bédouins et six femmes de 21 à 41 ans, dont une Franco-israélienne, Mia Shem. Huit otages israéliens ont été libérés jeudi 30 novembre par le Hamas. À ces huit otages, il faut ajouter deux Russo-israéliennes libérées mercredi, portant le total d'otages comptés dans l'échange de jeudi à dix, conforme aux termes des échanges convenus entre belligérants.

Ces libérations portent à 110 le nombre d'otages libérés, Israéliens et étrangers, soit plus de 45% des quelque 240 personnes séquestrées à Gaza depuis leur rapt le 7 octobre. Parmi eux, 80 femmes, enfants et jeunes de moins de 19 ans ont été relâchés depuis vendredi, en échange de la libération de 210 prisonniers palestiniens, dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Trente autres détenus palestiniens doivent être relâchés dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ont également été relâchés, hors du cadre de l'accord, 23 Thaïlandais, un Philippin et un Russo-israélien. Cinq otages avaient auparavant été libérées en octobre, avant la trêve.

Une trêve toujours pas prolongée

Le secrétaire d'américain, Antony Blinken, a appelé, jeudi 30 novembre, à la prolongation de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza pour "un huitième jour et au-delà". "Clairement, nous voulons voir ce processus continuer à avancer", a-t-il déclaré à la presse à Tel-Aviv à l'issue d'une visite en Israël et en Cisjordanie. "Nous voulons un huitième jour et au-delà", a-t-il dit alors que la trêve reconduite depuis le 24 novembre doit théoriquement prendre fin vendredi à 7 heures et que les négociations continuent.

Une attaque revendiquée par le Hamas à Jérusalem

Le mouvement islamiste Hamas a revendiqué une attaque à Jérusalem qui a fait trois morts, jeudi 30 novembre. Trois Israéliens, dont deux femmes, ont été tués à un arrêt de bus à Jérusalem-Ouest lors d'une attaque menée par deux Palestiniens affiliés au groupe terroriste. Dans un communiqué, le Hamas a annoncé que les deux assaillants étaient membres de sa branche armée et originaire de Sour Baher, un quartier de Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël. La police israélienne a confirmé que les assaillants, deux frères, avaient été abattus.