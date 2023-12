Guerre entre Israël et le Hamas : à Gaza, les bombardements font des orphelins

La guerre entre le Hamas et Israël fait des orphelins dans la bande de Gaza. Quatre d'entre eux tentaient de fuir les bombardements israéliens, en vain. Leurs parents sont morts au début du conflit.

Dans le camp de réfugiés de l'école Al Khansa de Rafah (bande de Gaza), Ahmad Jaber, 16 ans, ne peut se déplacer qu'en fauteuil. Il vit avec un membre fantôme. Son autre jambe est cassée, et un vide abyssal a été créé dans son existence par la guerre entre Israël et le Hamas. "La vie était bien meilleure avant, et tout à coup, j'ai perdu mon père, ma mère, mon oncle, et j'ai perdu mes jambes", raconte l'orphelin.



Les trois adultes morts en fuyant

Ahmad Jaber s'est réveillé à l'hôpital orphelin. Il ne se souvient de rien, à part qu'il était en voiture le 13 octobre avec ses parents et son oncle pour fuir du nord de Gaza jusqu'au sud, sous les bombardements israéliens. Le reste, c'est son grand cousin qui le raconte. "Le deuxième jour de la trêve, je suis remonté jusqu'à Gaza, et j'ai retrouvé leur véhicule. (...) Le véhicule était en morceaux, frappé par une roquette", indique-t-il. Les trois adultes sont morts sur le coup.



Ahmad Jaber et son frère ont été gravement blessés. Ses deux sœurs étaient dans une autre voiture et sont saines et sauves. Ces orphelins n'ont même pas pu enterrer leurs parents. Comme Ahmad, son frère et ses sœurs, au moins 25 000 enfants palestiniens auraient perdu au moins un parent depuis le début du conflit.