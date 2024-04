Gaza : "Ne soyons pas indirectement complices de ce risque génocidaire", alerte Fabien Roussel

"Ne soyons pas indirectement complices de ce risque génocidaire" dans la bande de Gaza, a averti le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, mardi 9 avril sur franceinfo. Le 7 octobre, l'attaque terroriste du Hamas a fait 1 170 personnes, principalement des civils. La guerre menée par Israël en représailles a provoqué, outre les destructions et près de 33 200 morts, une catastrophe humanitaire dans l'enclave palestinienne de 2,4 millions d'habitants assiégée par l'État hébreu, où l'aide humanitaire contrôlée par Israël arrive au compte-gouttes.

"La France devrait saisir la Cour internationale de justice pour elle-même alerter sur le génocide en cours à Gaza", poursuit Fabien Roussel. "La France devrait prendre cette initiative, mettre tout son poids", abonde-t-il. Selon le patron du PCF, la France, en raison de son "poids politique et diplomatique important" doit être "plus à l'offensive". "La France n'utilise pas ce poids", regrette-t-il.

🔴 Cessez-le-feu à Gaza ➡️ "La France devrait saisir la Cour internationale de Justice pour elle-même alerter sur le génocide en cours à Gaza", déclare Fabien Roussel. pic.twitter.com/lDTUTeITNL — franceinfo (@franceinfo) April 9, 2024

Interrogé sur l'initiative des présidents français Emmanuel Macron, égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II d'appeler à un cessez-le feu "immédiat" et leur mise en garde contre une offensive israélienne à Rafah, Fabien Roussel répond : "Enfin !". Mais selon le député communiste, "il faut passer aux sanctions" et "être plus politique". "Tout ça, c'est bien mou de la part de la France qui peut être un peu leader", ajoute-t-il, avant d'appeler à la reconnaissance de l'État de Palestine. "Si la France a une chose à faire, c'est de reconnaître l'Etat de Palestine, c'est un acte politique fort qui aurait une résonance surtout sur la scène internationale", explique l'élu du Nord qui est allé en visite à Jérusalem et Ramallah début mars.