Direct Guerre dans la bande de Gaza : le Hamas annonce étudier un projet d'accord de trêve dans l'enclave palestinienne

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, à l'origine des attentats du 7 octobre en Israël, a annoncé étudier un projet de trêve de plusieurs semaines dans les combats et les raids aériens dans la bande de Gaza, mardi 9 avril. Dans un communiqué, le mouvement déclare "apprécier" les efforts des médiateurs tentant de parvenir à une trêve, et "souhaiter" un accord. Le Hamas a toutefois affirmé que les Israéliens "n'avaient répondu à aucune" de leurs demandes, sans plus de détails. "Malgré cela, la direction du mouvement étudie la proposition (...) et informera les médiateurs de sa réponse", a poursuivi le mouvement, six mois après le début des opérations israéliennes à Gaza, en représailles aux attaques du 7 octobre. Suivez notre direct.

Une "date" a été fixée pour l'offensive israélienne à Rafah, assure Israël. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a déclaré lundi qu'"il y a une date" pour une offensive sur la ville de Rafah, l'un des derniers bastions du Hamas dans la bande de Gaza, selon Israël. La victoire sur le mouvement islamiste palestinien "exige l'entrée dans Rafah et l'élimination des bataillons terroristes qui s'y trouvent. Cela se fera", a affirmé le Premier ministre israélien dans une déclaration vidéo.

Washington alerte sur les risques d'une telle offensive. Les Etats-Unis ont rapidement réaffirmé avec force leur opposition à cette opération israélienne. "Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'une invasion militaire massive de Rafah aurait un effet extrêmement néfaste sur ces civils et qu'elle nuirait en fin de compte à la sécurité d'Israël", a rapporté le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

Trois dirigeants, dont Emmanuel Macron, appellent à un cessez-le-feu "immédiat". Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II ont appelé à un cessez-le-feu "immédiat" et une libération de "tous les otages" à Gaza, mais aussi mis en garde Israël contre les "conséquences dangereuses" d'une offensive à Rafah. "La guerre à Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne doivent cesser immédiatement", écrivent-ils dans une tribune parue dans quatre journaux, français (Le Monde), américain (Washington Post), jordanien (Al-Raï) et égyptien (Al-Ahram).