Explosion d'un hôpital à Gaza : "On a quitté le domaine de l'objectivité des faits, on est dans les passions pures", analyse un spécialiste

"On n'est plus dans le domaine de la rationalité, les faits ne sont plus des faits" dans le conflit qui oppose Israël au Hamas, a estimé mercredi 18 octobre sur franceinfo Dominique Moïsi, conseiller spécial à l’Institut Montaigne, au lendemain d'une explosion dans un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de victimes et dont les belligérants se rejettent la responsabilité.

"Ceux qui soutiennent Israël croiront la version israélienne. Ceux qui soutiennent les Palestiniens croiront la version du Hamas, poursuit Dominique Moïsi. Ça fait partie du drame de la situation actuelle : jamais autant d'Israéliens n'ont été tués en une seule journée que celle du 7 octobre. Et les Palestiniens disent 'Mais jamais autant de Palestiniens n'ont été tués d'un seul coup'" à l'hôpital Ahli Arab de Gaza mardi. "Donc on est effectivement dans une escalade des émotions, et c'est très difficile de calmer le jeu."

Si une enquête indépendante sur le conflit "serait indispensable", assure le conseiller spécial à l'Institut Montaigne, "j'ai peur qu'elle ne change rien sur le fond" car "on a quitté le domaine de l'objectivité des faits, on est dans les passions pures". "J'ai décrit dans des livres le conflit israélo-palestinien comme la matrice noire des relations internationales. Le noir est toujours plus sombre aujourd'hui", conclut Dominique Moïsi.