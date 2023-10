Témoignage Guerre entre le Hamas et Israël : "On s'est dit que c'était à notre tour de mourir", raconte une voisine de l'hôpital bombardé à Gaza

Une habitante du centre-ville de Gaza, où une frappe sur un hôpital a fait au moins 200 morts mardi soir, explique à franceinfo avoir été "projetée en arrière" au moment de l'explosion.

Temps de lecture : 1 min

"Au début, nous avons entendu des bombes partout", se souvient cette voisine de l'hôpital Al-Ahli dans le centre-ville de Gaza, bombardé mardi 17 octobre dans la soirée. Ce raid a fait entre 200 et 300 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien. Le Hamas fait état de plus de 500 victimes et attribue cette attaque à Israël, mais l'armée israélienne en rejette la responsabilité au Jihad islamique. "On s'est dit que c'était peut-être à notre tour de mourir", ajoute cette habitante de Gaza.

"Quand l'explosion massive s'est produite, on s'est retrouvés projetés en arrière. Nous avons pensé que cela avait eu lieu à l'intérieur de notre immeuble mais nous avons vite réalisé que ce n'était pas le cas. On a vu que c'était l'hôpital", indique cette voisine.

"L'immense incendie s'élevait dans le ciel, c'était tellement horrible, et le hurlement des ambulances qui arrivaient dans la zone..." Une voisine de l'hôpital bombardé à Gaza à franceinfo

Selon cette habitante, témoin de l'attaque, "des centaines de familles et des milliers de personnes se sont réfugiées à l'intérieur de l'hôpital parce que leurs familles étaient menacées, leurs maisons étaient menacées. On leur a dit d'évacuer et de se déplacer vers le sud. Mais ces gens se sont dit : 'on ne peut pas aller vers le sud, on peut se réfugier à l'intérieur de l'hôpital car personne ne bombarde un hôpital'".

"Ce sont les territoristes barbares à Gaza qui ont frappé l'hôpital, pas l'armée israélienne", a affirmé sur X le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. Quelle qu'en soit l'origine, la France a condamné "avec fermeté" cette frappe. "Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cibles", a souligné mardi soir Emmanuel Macron.