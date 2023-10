Direct Guerre entre le Hamas et Israël : Joe Biden se rendra dans la région mercredi

Après le secrétaire d'Etat Antony Blinken, c'est le président américain en personne qui se rend en Israël. Joe Biden a annoncé sur X qu'il allait faire le déplacement, mercredi 18 octobre, "pour exprimer ma solidarité face à l’attaque terroriste brutale du Hamas". Il s'entretiendra notamment avec Benyamin Nétanyahou. Il passera aussi par la Jordanie "pour répondre aux besoins humanitaires urgents, rencontrer les dirigeants et affirmer clairement que le Hamas ne défend pas le droit des Palestiniens à l’autodétermination". Suivez notre direct.

L'armée israélienne annonce avoir tué 4 assaillants dans une tentative d'infiltration du Liban. Dans un court communiqué diffusé sur Télégram, Tsahal précise que ses soldats ont "repéré une escouade terroriste tentant de s'infiltrer à travers la barrière de sécurité depuis le Liban et déposer un engin explosif".

L'armée israélienne dit avoir bombardé des positions du Hezbollah au Liban. Depuis l'attaque du 7 octobre, les affrontements à la frontière Israël-Liban ont fait une dizaine de morts côté libanais, en majorité des combattants mais aussi un journaliste de Reuters et deux civils. Côté israélien, au moins deux personnes ont été tuées. Israël a par ailleurs commencé à évacuer des milliers d'habitants dans 28 localités du nord du pays après ces accrochages à la frontière.

Le Hamas diffuse la vidéo d'"une des prisonnières à Gaza". La légende précise qu'elle a été enlevée "au premier jour" de l'attaque. Le mouvement islamiste palestinien a diffusé, sur son compte officiel Telegram, la vidéo où une jeune femme, éveillée et allongée, blessée au bras, parle hébreu. Elle dit être retenue à Gaza et appelle à sa libération, affirmant être bien traitée. Dans une deuxième séquence, elle apparaît face à la caméra et dit être originaire du centre d'Israël.

Un couloir aérien humanitaire vers Gaza ouvert par l'UE. "Les Palestiniens à Gaza ont besoin d'aide humanitaire", c'est pourquoi "nous lançons un couloir humanitaire via l'Egypte. Les deux premiers vols vont partir cette semaine, et ils apporteront du matériel humanitaire à Gaza", a précisé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, depuis Tirana (Albanie). La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, avait annoncé un peu plus tôt que "des efforts sont en cours pour ouvrir un couloir humanitaire par Rafah".