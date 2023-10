Attaque contre Israël : le Hamas diffuse la vidéo d'"une des prisonnières" qu'il dit détenir dans la bande de Gaza

Dans cet extrait d'une minute, on voit une jeune femme blessée à un bras parlant hébreu, à laquelle on prodigue des soins.

La légende précise qu'elle a été enlevée "au premier jour" de l'attaque. Le Hamas a diffusé, dans la soirée du lundi 16 octobre, une vidéo d'une minute dans laquelle on voit une jeune femme, éveillée et allongée, blessée au bras, parlant hébreu. Elle explique qu’elle se trouvait au festival de musique attaqué dès les premières heures de l'attaque menée par le mouvement terroriste sur le sol israélien. Elle dit être retenue à Gaza et appelle à sa libération, tout en affirmant être bien traitée. "S'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici le plus vite possible". Dans une deuxième séquence, elle apparaît face à la caméra et dit être originaire du centre d'Israël. L'extrait est impossible à authentifier dans l'immédiat.

C'est la première fois que les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, diffusent une vidéo d'otage depuis son attaque sur le sol israélien. Les responsables israéliens ont estimé, lundi, à 199 le nombre d’otages retenus dans la bande de Gaza. La branche armée du Hamas a affirmé un peu plus tard dans la soirée qu’ils étaient "entre 200 et 250".