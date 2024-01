Direct Guerre entre Israël et le Hamas : le Hezbollah annonce avoir tiré des roquettes sur une base israélienne

L'attaque intervient quelques jours après l'élimination du numéro 2 du Hamas, dans le sud de Beyrouth (Liban). Le Hezbollah libanais a affirmé, samedi 6 janvier, avoir tiré plusieurs dizaines de roquettes vers une "base" militaire dans le nord d'Israël. "Dans le cadre de la réponse initiale à l'assassinat du grand leader cheikh Saleh al-Arouri (numéro 2 du Hamas), la résistance islamique a ciblé la base de Meron avec 62 missiles de types différents", a annoncé le mouvement pro-iranien dans un communiqué.

"La riposte est inéluctable (...) Nous ne pouvons pas garder le silence sur une violation de cette magnitude car cela signifierait que tout le Liban serait exposé" à l'avenir, avait déclaré vendredi le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. "Nos combattants dans l'ensemble des zones frontalières (...) répondront à cette dangereuse violation", a-t-il ajouté, en référence à la frappe qui a tué Saleh al-Arouri. Suivez notre direct.

Des frappes israéliennes dans le sud de la bande de Gaza. Selon des journalistes de l'AFP, des frappes israéliennes ont retenti tôt samedi à Rafah, ville à la pointe sud de la bande de Gaza, où se sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens tentant d'échapper aux combats.

Gaza est devenu un "lieu de mort", "inhabitable" selon l'ONU. L'enclave palestinienne, théâtre des affrontements entre Israël et le Hamas depuis près de trois mois, est devenue un "lieu de mort", alerte l'ONU. Elle est "tout simplement devenue inhabitable", et ses habitants "font face à des menaces quotidiennes sous les yeux du monde", a résumé le coordinateur des affaires humanitaires des Nations unies, Martin Griffiths. Pour l'Unicef, la guerre, la malnutrition et la situation sanitaire ont créé "un cycle de la mort qui menace plus de 1,1 million d'enfants" gazaouis.

Plusieurs visites diplomatiques ce week-end. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, est en Turquie pour une tournée régionale, dans l'espoir d'éviter un embrasement du conflit entre Israël et le Hamas. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell doit s'entretenir ce week-end avec des responsables au Liban.