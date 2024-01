Inondations : le Pas-de-Calais et le Nord toujours en vigilance orange pour "crues"

La vigilance orange a été levée pour les Ardennes et la Meuse, samedi après-midi par Météo-France.

Deux départements restent en vigilance orange pour "crues", samedi 6 janvier, selon le dernier bulletin de vigilance de Météo-France. Il s'agit des départements du Pas-de-Calais et du Nord. La vigilance orange a été levée pour les Ardennes et la Meuse. Les cours d'eau toujours placés en vigilance orange par Vigicrues sont l'Aa, la Canche et la Lys plaine.

"Depuis la fin de la semaine dernière, plusieurs perturbations ont touché la moitié nord du pays et tout particulièrement les régions Hauts-de-France, Grand Est, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire", rappelle Vigicrues. "Compte tenu de l'état de saturation des sols sur une grande majorité du pays et des précipitations des derniers jours, de nombreux cours d'eau ont réagi à la hausse, engendrant des crues importantes sur plusieurs régions."

Samedi, de faibles pluies sont attendues le long des côtes de la Manche, ce qui pourrait "ralentir les décrues, voire provoquer de nouvelles hausses des niveaux sur les cours d'eau placés en vigilance des Hauts-de-France", prévient Vigicrues. "Sur les cours d'eau en vigilance orange, les hauteurs d'eau resteront élevées, en particulier dans les Hauts-de-France et sur la Chiers", qui traverse les Ardennes et la Meuse.

Dans le Pas-de-Calais, 13 établissements scolaires resteront fermés lundi

La décrue se poursuit dans le Pas-de-Calais, où la vigilance rouge a été levée vendredi matin. Le département a subi un deuxième épisode d'inondations en moins de deux mois, qui a durement éprouvé les habitants et battu de nouveaux records. Au total, 191 communes et 2 768 habitations ont été touchées par ce nouvel épisode, d'après le décompte de la préfecture. Onze écoles, un collège et un lycée touchés par les inondations resteront fermés lundi, a précisé la préfecture.

Les intempéries, qui ont coûté la vie à un septuagénaire retrouvé dans sa voiture immergée mercredi en Loire-Atlantique, ont également fait deux blessés légers dans le Pas-de Calais, un pompier et une personne hospitalisée jeudi en état d'hypothermie. Dans les Ardennes, une conductrice a été hospitalisée vendredi matin après avoir été piégée par l'eau dans son véhicule à Sedan, ont annoncé les pompiers, qui avaient déjà secouru une autre conductrice la veille.