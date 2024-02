Direct Guerre entre Israël et le Hamas : le chef de la diplomatie américaine en route vers l'Egypte pour tenter d'imposer une trêve

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas qui s'apprête à entrer dans son cinquième mois, le chef de la diplomatie américaine fait route, mardi 6 février au matin, vers l'Egypte. Antony Blinken a entamé lundi en Arabie saoudite cette cinquième tournée régionale pour tenter d'imposer une trêve. Il gagnera en fin de journée le Qatar, deux pays médiateurs aux côtés de Washington, avant de se rendre en Israël et en Cisjordanie occupée. Suivez notre direct.

Les raids se poursuivent dans la bande de Gaza. En marge de ces tractations diplomatiques, les raids se poursuivent à Gaza, où le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 99 morts entre lundi soir et mardi matin, et de frappes aériennes et de tirs d'artillerie dans les secteurs de Rafah et Khan Younès. Au cours des 24 dernières heures, des frappes ont aussi visé Rafah, à l'extrême sud du territoire.

Une situation humanitaire critique. En Israël, Anthony Blinken doit également insister sur l'urgence de laisser entrer l'aide dans la bande de Gaza, assiégée et plongée dans une crise humanitaire majeure. Selon l'ONU, les nouveaux arrivés à Rafah ne disposent plus que de 1,5 à 2 litres d'eau chacun par jour pour boire, cuisiner et se laver, et les cas de diarrhée chronique chez les enfants montent en flèche

Le conflit se propage dans la région. Des tensions sont à l'œuvre entre d'un côté Israël et ses alliés et de l'autre l'Iran et son "axe de la résistance" qui comprend, outre le Hamas, le Hezbollah libanais, des milices irakiennes et les Houthis yéménites. Dans la nuit de lundi à mardi, la société de sécurité Ambrey a fait état d'un tir de drone ayant légèrement endommagé un cargo britannique en mer Rouge.