Direct Guerre entre Israël et le Hamas : la Chine estime que le veto américain à l'ONU rendra la situation "encore plus dangereuse"

Il est l'heure d'un nouveau point sur l'actu :

• #AGRICULTURE Gabriel Attal va tenter ce matin de calmer une nouvelle fois la fronde des agriculteurs, qui font monter les enchères avant la visite samedi du président Emmanuel Macron d'un Salon de l'agriculture. Le Premier ministre tient à 9 heures une conférence de presse pour détailler les "principales orientations" du projet de loi agricole. Suivez notre direct

• #MANOUCHIAN Aux résistants étrangers, la France reconnaissante. Le poète apatride Missak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes entrent mercredi au Panthéon, 80 ans après leur mort, reconnaissance ultime pour ces combattants de l'ombre longtemps oubliés . Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier soir au mont Valérien.