Devant le Congrès américain, Benyamin Nétanyahou qualifie les manifestants pro-Gaza d'"idiots utiles de l'Iran" et rend hommage à Donald Trump

C'est la quatrième fois –un record pour un dirigeant étranger– que Benyamin Nétanyahou s'adresse au Congrès. Le Premier ministre israélien a prononcé un discours depuis l'hémicycle de la Chambre des représentants à Washington, mercredi 24 juillet. Revenant sur la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, qui a fait plus de 39 145 morts selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, il a qualifié les manifestants propalestiniens, d'"idiots utiles de l'Iran".

"Lorsque les tyrans de Téhéran qui pendent les homosexuels à des grues et assassinent les femmes qui ne se couvrent pas les cheveux vous applaudissent et vous financent, alors vous êtes officiellement devenus les idiots utiles de l'Iran", a-t-il déclaré alors que des milliers de personnes opposées à sa politique s'étaient rassemblées autour du Congrès. Dans la foule, certains portaient des pancartes qualifiant le dirigeant de "criminel de guerre". En mai, la CPI a demandé un mandat d'arrêt contre Benyamin Nétanyahou pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Demande d'une nouvelle aide pour Israël

La "victoire" d'Israël sera aussi celle des Etats-Unis, a-t-il ajouté, appelant les deux pays à "rester unis" après plus de neuf mois de guerre. "Pour que les forces de la civilisation triomphent, l'Amérique et Israël doivent rester unis", a-t-il lancé. "Au Moyen-Orient, l'axe de la terreur de l'Iran défie les Etats-Unis, Israël et nos amis arabes. Il ne s'agit pas d'un choc de civilisations, mais d'un choc entre la barbarie et la civilisation", a-t-il ajouté, se livrant à une défense animée de l'armée israélienne.

Il a exhorté les Etats-Unis à débloquer une nouvelle aide militaire pour Israël, a évoqué un Gaza démilitarisé et "déradicalisé" après la guerre et s'est dit "confiant" quant à l'issue des négociations pour faire libérer les otages détenus par le Hamas.

"Le jour où nous aurons vaincu le Hamas, un nouveau Gaza pourra voir le jour (...) Gaza doit avoir une administration civile dirigée par des Palestiniens qui ne cherchent pas à détruire Israël." Benyamin Nétanyahou devant le Congrès américain

Le Premier ministre israélien a également rendu un vibrant hommage à Donald Trump. "Je tiens à remercier le président Trump pour tout ce qu'il a fait pour Israël". Les deux dirigeants doivent se rencontrer vendredi à Mar-a-Lago en Floride, à l'invitation du candidat républicain.