Conflit Israël-Gaza : le témoignage d’une jeune soldat israélienne

Une jeune Lyonnaise de 19 ans s’est engagée dans l’armée israélienne. Actuellement en permission, elle a été rappelée par son pays. Elle témoigne dans le 12/13 info, lundi 9 octobre.

Rejoindre le front en Israël à tout instant. "Je fais mes valises parce que mon commandant attend que les aéroports ouvrent pour prendre mes billets et que je parte", témoigne une jeune femme. À seulement 19 ans, une jeune Lyonnaise est soldat dans l’armée israélienne. De retour dans sa famille pour un mois de permission, elle a été rappelée par l’armée. "Paradoxalement, je sais que là-bas, c’est dangereux, mais j’ai signé à l’armée pour défendre mon pays. C’est maintenant, qu’il en a vraiment besoin", assure-t-elle.

Un choix mûrement réfléchi

Une détermination intacte et une réalité de terrain parfois dramatique. L’un de ses amis a perdu la vie dans le conflit. "On a appris l’hébreu et on a fait les entraînements sportifs ensemble. Hier, il a été envoyé et est mort sur le front", indique la jeune femme. À l’âge de 17 ans, elle s’est envolée pour une nouvelle vie en Israël. Son baccalauréat en poche, elle y suit une prépa en ingénierie, avant de rejoindre les rangs de l’armée. Ce choix a été mûrement réfléchi pendant ses années lyonnaises. Sa décision a été soutenue par sa famille.