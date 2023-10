Conflit Israël-Gaza : la rabbin Delphine Horvilleur appelle les "ennemis du terrorisme" à participer à une marche à Paris

La rabbin Delphine Horvilleur, s'est exprimée sur France Inter ce lundi, à quelques heures de la "marche de solidarité avec Israël et les Israéliens" qui partira à 18h30 de la place Victor Hugo, à Paris.

"Depuis que je me suis réveillée, j'ai une peur panique de me dire que je vais aller à cette manifestation et qu'il n'y aura que des juifs", déclare la rabbin Delphine Horvilleur, lundi 9 octobre sur France Inter, à quelques heures de la "marche de solidarité avec Israël et les Israéliens". À l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), elle partira à 18h30 de la place Victor Hugo, à Paris, pour rejoindre la place du Trocadéro.

"Je me suis demandé si on n'aurait pas dû trouver un mot d'ordre un peu différent. Je rêve d'aller à cette manifestation, ce [lundi] soir, et de me dire qu'on n'a pas besoin d'être un ami d'Israël pour s'y trouver", affirme-t-elle. "On a besoin d'être un ennemi du terrorisme. On a besoin d'être un ennemi de la barbarie", poursuit-elle. Pour elle, "c'est ça, le mot d'ordre".

"Je n'ai pas besoin que les gens aient besoin de se retrouver sous un drapeau israélien pour aller manifester ce soir, pour aller dire dans les jours à venir à quel point ils sont dans l'horreur et la terreur. C'est aussi un moment de solidarité qui transcende ce partisanisme absurde", conclut-elle.