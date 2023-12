Comment Israël a recours à l'intelligence artificielle pour bombarder Gaza

L'offensive israélienne à Gaza s'appuie notamment sur l'intelligence artificielle. C'est ce que révèle une enquête du média israélo-palestinien +972 (article en anglais), corroborée par The Guardian (également en anglais), alors que les frappes israéliennes ont repris depuis la fin de la trêve, vendredi 1er décembre, notamment sur Khan Younès, fief présumé du Hamas. L'armée de l'État hébreu utilise un programme basé sur l'IA appelé "Habsora", qui signifie "l'Évangile" en français, pour déterminer les cibles de ses bombardements massifs sur la bande de Gaza et viser spécifiquement les membres du Hamas.

Une "usine à cibles" qui fonctionne 24 heures sur 24

L'armée israélienne a expliqué, dans un communiqué du 2 novembre 2023 mis en ligne sur son site, avoir mis en place une "usine à cibles" qui utilise un programme d'assistance au ciblage, appelé "Habsora". Le programme qui fonctionne "24 heures sur 24" passe en revue des milliers de données afin de déterminer des "objectifs pertinents" de façon automatique et "à un rythme soutenu", détaille cette note. L'armée israélienne s'appuie depuis plusieurs années sur une base de données de cibles potentielles, et c'est cette base de données, mise à jour en temps réel, qui est exploitée par l'IA pour suggérer des frappes. Les informations exploitées sont, par exemple, des prises de vues réalisées par drone, des interceptions de communications, ou le repérage du déplacement d'individus.

Ces recommandations générées par l'IA ont mené au bombardement de cibles comme les maisons d’individus soupçonnés d’être des membres du Hamas ou du Jihad islamique. Ainsi, "environ 200 cibles terroristes du Hamas" ont été visées, dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 décembre, annonce l'armée israélienne. Avec ce processus de ciblage, "les membres du Hamas ne sont pas à l’abri, peu importe où ils se cachent", selon les propos d'un responsable de l'armée israélienne rapporté par The Guardian.

L'intelligence artificielle déjà utilisée à Gaza en 2021

Cette assistance au ciblage a été imaginée avant le début des frappes d'Israël sur Gaza, qui a suivi l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre. Une division de l'armée israélienne dédiée à l'identification des cibles, en particulier dans la bande de Gaza, a été créée en 2019, explique l'armée israélienne sur son site. Cette division est composée de soldats et de réservistes. C’est ce qu’expliquait Aviv Kochavi, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, dans une interview datant d'avant le 7 octobre au média israélien Ynetnews (article en anglais) : "C'est une machine qui traite de grandes quantités de données plus efficacement que n'importe quel humain et les traduit en cibles d'attaque", décrivait-il.

L'armée israélienne revendique ainsi sa première guerre menée avec l'IA dès 2021, selon le Jerusalem Post, qui cite l’utilisation d’autres algorithmes, en plus de Habsora, comme "Alchemist" ou "Depth of Wisdom". En février 2023, le Jerusalem Post s'est fait l'écho d'une conférence donnée à l'université de Tel Aviv par le colonel Yoav, commandant de l'unité 8200. Celui-ci expliquait alors comment les frappes ciblées contre le Hamas en 2021, lors de l'opération "Gardien des murs", avaient été choisies avec l'aide de l'IA. Et l'armée israélienne, sur son site, détaille comment le recours à l'IA s'est progressivement imposé au sein de l'unité 8200, la plus prestigieuse unité de renseignement militaire israélienne, spécialisée au fil des années dans le cyberespionnage.

Une utilisation qui peut expliquer l’augmentation du nombre de frappes sur Gaza

Dans sa note de début novembre, l’armée israélienne indiquait avoir identifié "plus de 12 000 cibles" à Gaza en moins d’un mois de guerre. Ce rythme intense est induit par l’utilisation du programme Habsora. Lors de l’offensive d'Israël à Gaza en 2021, "Habsora générait 100 cibles par jour, détaillait Aviv Kochavi dans Ynetnews. Pour mettre cela en perspective, avant, on produisait 50 cibles par an à Gaza. Cette machine produit maintenant 100 cibles en une seule journée et 50% d'entre elles sont attaquées."

Le recours à l'IA a permis à l’armée israélienne d'intensifier ses frappes, conformément à la "doctrine Dahyia" qui a théorisé un usage disproportionné de la force. Lors d'opérations précédentes à Gaza, l'aviation israélienne devait parfois renoncer à mener des bombardements faute de nouvelles cibles identifiées, rapporte The Guardian.

Les pertes civiles pourraient être encore plus importantes alors que jamais une guerre n’avait provoqué autant de morts depuis le début du conflit israélo-palestinien en 1948. Le Hamas fait état d’au moins 15 000 morts depuis le 7 octobre, bien qu’aucune source sur place ne permette d’étayer ce bilan.