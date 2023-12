Direct Guerre entre Israël et le Hamas : "un scénario encore plus infernal" se profile, alerte l'ONU

"Personne n'est en sécurité à Gaza et il ne reste plus nulle part où aller." La reprise des hostilités le 1er décembre et la progression des troupes israéliennes vers le sud de la bande de Gaza font émerger "scénario encore plus infernal (...) auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre", a alerté Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les Territoires palestiniens, dans un communiqué lundi 4 décembre au soir. La coordinatrice décrit "des abris sans place, un système de santé à genoux, un manque d'eau propre et potable, pas d'assainissement et une alimentation insuffisante pour une population mentalement et physiquement épuisée : une recette parfaite pour les épidémies et une catastrophe de santé publique". Suivez notre direct.

L'Organisation mondiale de la santé accuse Israël d'avoir demandé le vidage d'un entrepôt d'aide médicale à Gaza. "L'OMS a reçu une notification des Forces de défense israéliennes pour retirer nos fournitures de notre entrepôt médical dans le sud de la bande de Gaza dans les 24 heures, car les opérations au sol le rendront inutilisable", a annoncé lundi le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a demandé dans une publication sur X "de retirer cet ordre". L'organe de la Défense israélienne supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens a nié avoir envoyé une telle demande dans un autre post.

Le Hamas ne veut pas que les femmes otages témoignent de leur traitement, selon les Etats-Unis. Les autorités israéliennes ont déclaré vendredi qu'elles reprenaient leur offensive militaire car le Hamas n'avait pas libéré toutes les femmes otages. "Il semble que l'une des raisons pour lesquelles (les membres du Hamas) ne veulent pas libérer des femmes qu'ils retiennent en otage et que cette pause a volé en éclats, c'est qu'ils ne veulent pas que ces femmes racontent ce qui leur est arrivé pendant leur détention", a déclaré lundi à la presse Matthew Miller, porte-parole du département d'Etat américain.

Des milliers de manifestants à Ottawa en soutien à Israël. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées lundi devant le parlement canadien à Ottawa. Des dizaines de bus avaient été affrétés depuis Montréal ou Toronto, où vivent d'importantes communautés juives.