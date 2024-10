Commémoration du 7-Octobre : en Israël, les familles des victimes se recueillent sur les lieux du drame Durée de la vidéo : 2 min Commémoration du 7-Octobre : en Israël, les familles des victimes se recueillent sur les lieux du drame Article rédigé par franceinfo - E. Pelletier, M. Burgot, H. Nalbandian, S. Yassine, M. Benoliel, M. Niang, C. Ricco France Télévisions

Lundi 7 octobre, les familles des victimes israéliennes se sont recueillies en mémoire de leurs proches, morts un an plus tôt dans l'attaque du Hamas. Plus de 1 200 personnes ont été tuées ce jour-là, essentiellement des civils, et 247 otages ont été capturés.

Le soleil se lève à peine à Reïm (Israël), au matin du lundi 7 octobre 2024, sur les lieux du festival de musique Nova. Un an après, les proches des victimes s'y recueillent. "Être dans cet endroit pour mieux ressentir les derniers instants de mon fils, c'est important", sanglote une mère. 370 visages remplissent un panneau. Ce sont ceux des festivaliers assassinés par le Hamas. Plus de 1 200 personnes tuées Ce jour-là, à 6h29, la musique s'est brutalement interrompue, comme ce lundi matin, lors de la cérémonie d'hommage. Au milieu de ce silence, un cri de douleur déchirant a percé. Bar Zohar était une jeune femme franco-israélienne. "Ici, c'est la dernière place où elle a été vivante, alors on se sent près d'elle", confie sa mère Cathy. L'assaut contre ce festival a marqué le déclenchement d'une attaque de grande ampleur. D'autres massacres s'en sont suivis, notamment dans le kibboutz de Beeri. Plus de 1 200 personnes, en majorité des civils, ont perdu la vie en Israël ce jour-là. 247 otages ont aussi été capturés.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.