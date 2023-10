Bande de Gaza : "La nourriture, les médicaments, l'accès à l'eau, ce sont vraiment les priorités", assure le directeur des opérations de Première urgence internationale

Durée de la vidéo : 3 min

Une aide humanitaire pourrait être apportée à Gaza. Olivier Routeau, directeur des opérations de Première urgence internationale, est invité du 19/20 info, mercredi 18 octobre.

Mercredi 18 octobre, Israël a déclaré qu'il n'empêcherait pas l'aide humanitaire depuis l'Égypte pour la population civile dans le sud de la bande Gaza. "Ça donne un petit peu d'espoir", commente Olivier Routeau, directeur des opérations de Première urgence internationale, invité du 19/20 info. "Les Nations Unies sont au cœur du dispositif de négociations pour que tout se passe bien sur l'entrée dans la bande de Gaza", explique-t-il.

"Faire entrer de plus en plus d'aide"

"300 familles sont déjà identifiées pour pouvoir apporter très rapidement une aide alimentaire, une aide en eau et une aide en biens de première nécessité et d'hygiène. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans les centres d'accueil", indique Olivier Routeau. Avec Première urgence internationale, "l'enjeu, c'est de pouvoir faire entrer de plus en plus d'aide, précise-t-il. (...) L'accès à la couverture des besoins vitaux est le plus important. La nourriture, les médicaments, l'accès à l'eau, ce sont vraiment les priorités."