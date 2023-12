Bande de Gaza : CNN montre "l'horreur de la guerre moderne" dans un reportage réalisé sans supervision de l'armée israélienne

Une équipe de CNN est parvenue à entrer dans la bande de Gaza sans être accompagnée par l'armée israélienne. La chaîne américaine, premier média occidental à diffuser un reportage indépendant sur la situation dans l'enclave palestinienne, a dévoilé les images jeudi 14 décembre. Elles donnent à voir l'ampleur du désastre, "l'horreur de la guerre moderne", comme le décrit la journaliste Clarissa Ward, évoquant une expérience "effrayante" et "déchirante".

Malgré les pressions américaines pour réduire l'intensité des frappes et protéger les civils, Israël pilonne sans relâche la bande de Gaza depuis l'attaque terroriste du 7 octobre sur son sol, qui, affirme l'Etat hébreu, a fait environ 1 200 morts. Pour sa part, le ministère de la Santé du Hamas assure que 18 787 personnes (qui seraient à 70% des femmes, des enfants et des adolescents) ont été tuées dans l'enclave palestinienne.

C'est dans le sud du territoire, où de nombreux Gazaouis se sont réfugiés, que Clarissa Ward et ses collègues Scott McWhinnie et Brent Swails ont pu se rendre. "Malgré les bombardements intenses, les gens errent dehors comme des zombies – essayant peut-être de réfléchir à leur vie, peut-être n'ayant rien d'autre à faire", rapporte CNN, décrivant les bâtiments soufflés, les files d'attente devant une boulangerie, et l'eau stagnante dans les rues où le froid de décembre s'installe.

"It was chilling, it was harrowing, and a very sobering experience." @clarissaward reflects on what she saw after gaining rare access to southern Gaza.



CNN is the first Western media outlet to get access to this part of the enclave.



Ward's full report from Gaza airs today. pic.twitter.com/OnfcxVBhw5