Avec "Mufti", Yves Azeroual revient sur la proximité du grand mufti de Jérusalem avec le régime nazi

Dans son roman Mufti, Yves Azeroual remet en avant le grand mufti de Jérusalem, qui a défrayé la chronique, quand les photos de lui avec Adolf Hitler ont été mises au jour. "En 2017, j'apprends qu'une vente aux enchères de six photos inédites du grand mufti en train de visiter un camp avec des dignitaires nazis a lieu à Jérusalem. En tant que journaliste, ça m'intrigue et en tant qu'auteur, je trouve l'idée romanesque. Et mon double journaliste part sur les traces de ce prédicateur", raconte-t-il.

"Poussée du communautarisme"

Le roman est une enquête qui finit par une alliance des contraires contre l'existence même d'Israël. "Il y a évidemment dans le contexte géopolitique actuel des rassemblements qui se font sur la haine d'Israël et des Juifs. Et l'extrême droite et l'islam radical ont une concordance de vues sur l'anéantissement ou la mise à l'écart de l'État hébreu ou des Juifs dans le monde. Ce propos politique est le constat d'une réalité", explique l'écrivain.



"Pour ceux qui alertent sur la menace de l'islam radical en France, d'emblée on nous traite d'extrême droite et des gens authentiquement républicains et laïcs ont été rejetés dans ce camp-là (...) Or, il y a une poussée du communautarisme dans les banlieues", affirme Yves Azeroual, réalisateur d'un documentaire sur l'islamogauchisme.

